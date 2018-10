Il “Paesaggio” di Antonino Leto rimane a Monreale. Escluso, al momento, il suo trasferimento alla GAM

Un esemplare di pitone a spasso in pieno centro a Palermo

Cronaca

Palermo, 9 ottobre 2018 - In via G. Cusmano angolo via Generale A. Cantore i Carabinieri Forestali del locale Nucleo Cites, hanno accertato la presenza di un grosso serpente sulla pubblica via. Giunti sul posto, i militari identificavano l’esemplare quale apparte..