Bloccato trasferimento dei cani in Campania. Ferrandelli: “I mezzi non sono omologati”

Palermo, 10 ottobre 2018 -È stato bloccato nel pomeriggio il trasferimento di 20 cani dall’ex mattatoio comunale di Palermo, da parte della ditta Ati Dogs Town, che ha vinto un bando da 380 mila euro, per portare gli animali a gruppi di venti in una struttura della Campania.

“Il trasferimento è stato bloccato dal responsabile della Asp – spiega il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli comunale – perchè l’aggiudicatario si è presentato con mezzi non omologati. Dopo aver sollevato in questi giorni dubbi sul bando e sulla procedura di trasferimento dei cani – aggiunge Ferrandelli, che ha chiesto il sequestro dei furgoni con le gabbie – poco fa è stato respinto il trasferimento alla nostra presenza. Ho sentito l’assessore comunale Sergio Marino al quale ho chiesto di sospendere – afferma – in autotutela l’efficacia del bando fino ad ulteriore verifiche su legittimità e conformità dell’aggiudicatario. Una azienda che si presenta con mezzi non a norma e inadeguati, in spregio alle normative, non ci fa ben sperare sul destino degli animali”.