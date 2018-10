Stasera il primo concerto della Settimana Internazionale di musica sacra di Monreale

Palermo, 8 ottobre 2018 – Al via la Settimana Internazionale di musica sacra di Monreale, il tradizionale appuntamento autunnale che richiama turisti e appassionati di musica. Il primo concerto stasera alle ore 21 al duomo di Monreale con una grande coproduzione che vede coinvolta l’Orchestra Sinfonica Siciliana e il Teatro Massimo. Sarà il maestro del Coro del Teatro Massimo, Piero Monti, a dirigere l’Orchestra Sinfonica Siciliana e il Coro di voci femminili del Teatro Massimo.

Questo il programma: Antonio Vivaldi, Concerto in fa maggiore a molti strumenti RV569 per violino, due oboi, due fagotti, due corni, archi e continuo; Antonio Vivaldi, Concerto in la minore RV356 per due violini, archi e continuo; Francis Poulenc, Litanies de la Vierge noire per coro femminile e orchestra; Claude Debussy, La Damoiselle élue, cantata per soprano, contralto e coro femminile su testo di Dante Gabriele Rossetti (nel centenario della morte di Debussy) con Gabrielle Philiponet (soprano), Carmen Ghegghi (contralto), Massimo Barrale e Gabriella Federico (violini).