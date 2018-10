Le opere del pittore monrealese Leto in esposizione alla GAM di Palermo

Monreale, 9 ottobre 2018 – Paesaggio e L’Anapo e i suoi papiri sono i due quadri donati da Leto a Monreale in trasferta verso Palermo, saranno esposti con le altre 100 opere nella Galleria D’Arte Moderna di Palermo in occasione di Palermo Capitale della Cultura. La mostra “Antonino Leto. Tra l’epopea dei Florio e la luce di Capri” sarà aperta dal 13 ottobre al 10 febbraio.

Impressionato fortemente da un quadro paesaggistico del pittore Loiacono, esposto nel Municipio di Palermo, con sette colori, senza guida nè preparazione, lo copiò fedelmente da rendere impossibile la distinzione con l’originale. Così a 17 anni, cioè nel 1861, il monrealese Antonino Leto iniziò ufficialmente la sua carriera artistica. Grazie a un assegno mensile del comune natale si trasferì a Palermo dove studiò pittura con Luigi Barba, autore di quadri storici. In seguito Leto iniziò a frequentare lo studio del pittore paesaggista Luigi Lojacono, qui conobbe il figlio di questi, Francesco, e si avvicinò così ai dettami del verismo naturalista.

Lasciò un ricco patrimonio artistico, buona parte regalato al Museo Nazionale di Palermo. Anche una via è stata intitolata a suo nome, mentre Monreale in suo onore ha eretto un ricordo marmoreo posto nella villa.

La mostra intende restituire la statura europea che compete a questo protagonista della pittura in Sicilia. L’esposizione, curata da Luisa Martorelli e Antonella Purpura, rappresenta infatti una occasione per riconsiderare Leto, nel suo articolato percorso artistico, che lo ha visto formarsi innanzitutto a Napoli, dove si recò nel 1864, attratto dalla pittura di Giuseppe De Nittis, passando per i trasferimenti prima a Roma nel 1875 e poi a Firenze, tra il 1876 e il 1878, dove collabora con la Galleria Pisani che diventa il maggior acquirente della produzione di quegli anni. Fondamentale poi l’esperienza parigina, decisiva soprattutto per l’affermazione sul mercato internazionale e invitato dal mercante Goupil, vi si trasferisce nel 1879. Di questo periodo rimane la suggestione dei bellissimi dipinti con scene di vita parigina, espressioni accattivanti dei nuovi gusti della clientela borghese.

Sentiva nella forma più pura e nobile il culto per l’arte. Ha voluto e saputo ritrarre la natura, per questo è stato detto verista, depurandola da tutto ciò che non piace senza lasciarla fredda e muta ma dandole una vita che parla ad ognuno in quella maniera che meglio la sente e l’ammira. Le sue opere infatti hanno un fascino speciale per un pubblico intellettuale aristocratico ma come il dotto ed il tecnico affascinano anche l’indotto ed il profano sollecitano la psiche in diversa misura, con diversi elementi, con diversa suggestione.

La prova migliore della sua bravura venne fuori nelle campagne quando si mise a dipingere dal vero soggetti e scene campestri con tanta precisione di linee, di colori e di luce da farlo subito gareggiare con gli artisti più provetti dell”800. Proprio di quel periodo è il quadro di paesaggio L’Anapo ed i suoi papiri che donò in segno di riconoscimento al Municipio di Monreale dove tutt’ora si trova. Una primizia che faceva bene auspicare i futuri successi. Mentre un’altra delle suo opere Paesaggio si trova dal 1900 al Circolo Italia.

Uno dei momenti più appassionanti della mostra, anche dal punto di vista storico, sarà la ricostruzione dell’eccezionale rapporto tra Leto e la famiglia Florio, suoi maggiori mecenati. Questo consentirà di vedere in una nuova e speciale prospettiva la mitica epoca della Palermo Liberty o modernista e riflettere sulla complessità – attraverso opportuni confronti – di capolavori come La mattanza a Favignana, uno dei dipinti più intensi del nostro Ottocento che, nella sua coinvolgente dimensione epica, rimanda alle pagine de I Malavoglia di Verga.

Una particolare attenzione sarà riservata anche alla consacrazione nazionale del pittore attraverso gli acquisti da parte della casa reale e dello stato. Verrà riconsiderata in ogni sua fase, attraverso l’esposizione degli straordinari studi preparatori, la complessa e appassionante genesi di un altro suo capolavoro I funari di Torre del Greco che venne presentato all’Esposizione Nazionale di Roma del 1883, oggetto di acquisizione pubblica per la Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Sarà ricostruita inoltre una parte della produzione presentata alle Biennali di Venezia, in particolare quelle del 1910 e del 1924 che lo consacravano definitivamente a livello internazionale e lo inserivano nel circuito del collezionismo più prestigioso. La sua fama in questo ambito è legata soprattutto a paesaggi con vedute di Capri e per la prima volta sarà presentato uno dei capolavori di Leto, Dietro la piccola marina a Capri, originariamente acquistato dal principe Costantino di Grecia alla IX Biennale di Venezia.