Il Palermo batte il Crotone per 1 a 0

Palermo, 8 settembre 2018 – Stellone vince la sua prima partita dopo l’esonero di Tedino. L’allenatore passa alla difesa a 4 e tre attaccanti. In porta Brignoli, in difesa Bellusci, Rajkovic, Salvi e Aleesami sulle fasce e a centro Murasky e Jajalo, Trajkosky trequartista, in attacco Puscas e Nestorosky

Ottimo inizio gara del Palermo. Jajalo sale in cattedra per una occasione ghiotta al 7° minuto, facendo partire un siluro alla destra della porta avversaria. Poi la gara comincia a essere molto noiosa. Il Crotone non riesce a essere pericoloso ed il Palermo sbaglia tanti tiri nello specchio della porta. Una partita povera di emozioni.

Nel secondo tempo arriva lo squillo di Nestorosky che all’86° minuto sblocca il risultato e il Palermo porta a casa l’intera posta.

Adesso ci sarà la sosta per poi ripartire da Lecce il 21 ottobre alle 21.

Stellone avrà il tempo per lavorare e rendere la squadra più sicura dei propri mezzi. In attesa anche degli sviluppi sia sul cambio societario che giudiziario.