L’Atl Monreale vince sul Real Phoenix per 8 a 4

Monreale, 6 ottobre 2018 – Finisce 8 a 4 per l’Atl Monreale la terza partita amichevole disputata ieri sera contro la Real Phoenix di mister Rosario Sciacchitano davanti ad un discreto pubblico, al Presidente Marcello Vaglica, ai dirigenti Fabrizio De Corcelli, Simone Lo Re, Giuseppe Arcidiacono.

Le due squadre, in serie D, si sono affrontate a viso aperto sin dall’inizio.

Durante i primi 15 minuti sono i padroni di casa a mettere in difficoltà i ragazzi del Atl Monreale, ma con il passare dei minuti sono molte le azioni dei monrealesi che mettono in difficoltà i padroni di casa, una REAL PHOENIX bene organizzata in campo.

Ma alla fine del primo tempo sono i ragazzi di mister Sorrentino ad avere la meglio andando a riposo con un secco 3 a 2.

Nella ripresa si susseguono le azioni da ambo le parti ma alla fine della partita sono i ragazzi dell’“Atletico” ad aggiudicarsi un’altra vittoria, pensando già all’altra amichevole che si disputerà giovedì 11 ottobre ad Altofonte.

Intanto si trova anche il tempo alla fine della partita per una pizza tutti insieme perché il calcio è anche questo, stare insieme e fare squadra dentro e fuori dal campo.

Almeno questo è quello che la dirigenza tutta, insieme al DS Natale Macaluso ed al Mister Davide Sorrentino, cercano di far passare come messaggio anche ai piccoli della scuola calcio. Appuntamento quindi giovedì 11 ottobre al palazzetto di Altofonte.