Sfregio a Venezia. Pugno duro del Direttore dell’accademia di Belle Arti di Venezia Prof. Giuseppe La Bruna

“Animus et Venus”, la mostra itinerante nei siti UNESCO dell’artista Patrizia Poli

Cronaca

Monreale, 2 ottobre 2018 -Un viaggio tra i siti arabo-normanni dell'UNESCO per l'antologica pittorica dell'artista astigiana Patrizia Poli (in arte Pattizia). Opere che dopo essere state esposte da Dubai a Parigi, da New York a Londra da Bratislava a Montecarlo e in altri musei e gallerie anche ital..