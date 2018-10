Settimana di Musica Sacra di Monreale. Dal 9 al 13 ottobre. (IL PROGRAMMA COMPLETO ALL’INTERNO)

Monreale, amministrative 2019. Centro destra ancora diviso. Costantini (M5S) si candida a sindaco. Caputo in corsa

Eventi

Monreale, 5 ottobre 2018 - La partita in gioco per le amministrative monrealesi del 2019 è ancora tutta da scrivere. Tante sono le variabili ed i passaggi ancora da consumare, soprattutto per quanto riguarda l’area del centro destra. Se, replicando lo scenario romano, il percorso da intr..