Pupetto è stato ritrovato morto. Vegliava su di lui l’amico di sempre Billy

Monreale, 5 ottobre 2018 – Si concludono con una triste scoperta le ricerche di Pupetto, il cane randagio che da sabato scorso viene ricercato a Monreale. Questo pomeriggio un gruppo di volontari insieme al veterinario e alla Polizia municipale lo hanno trovato morto all’interno di una proprietà disabitata in via Frassinelli e Mulini. Una morte forse preannunciata, la ferita creata da un fil di ferro legato alla zampa non gli ha lasciato via di scampo, da sabato 29 settembre le sue condizioni erano peggiorate. LEGGI QUI

Da quel giorno su di lui numerose attenzioni ma è stato troppo tardi, l’infezione alla zampa non ha atteso. Mesi fa era stata Silvana Lo Iacono, una volontaria del luogo, a lanciare diversi appelli sul cane.

Pupetto, così veniva chiamato da chi lo conosceva, è morto in un posto lontano dalla piazza di Monreale, luogo dove abitualmente stava. A vegliare su di lui il suo unico amico di sempre Billy, il cane nero suo compagno di avventure. È stato proprio Billy a permettere il ritrovamento dell’animale, ormai senza vita, nella periferia di Monreale.

Da Lunedì sera Pupetto non era stato più visto nel centro del paese e la cosa ha insospettito. Così oggi pomeriggio una volontaria ha seguito Billy e il cane l’ha portata dall’amico ormai perduto.