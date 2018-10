Corleone, amministrative 2018. Pascucci candidato sindaco del M5S: “Sviluppo, lavoro, minori tasse e diritti per chi lavora”

Corleone, 5 ottobre 2018 – Potrebbe essere Maurizio Pascucci il candidato sindaco alle amministrative del 25 novembre di Corleone.

L’Assistente parlamentare del Movimento Cinque Stelle ne ha dato la notizia affidandosi ad una nota sul social network Facebook. Presenterà la sua disponibilità al meet up di Corleone che sarà chiamato a decidere. “Ieri ho inviato una proposta programmatica ricca di 23 testi pervenuti in questi giorni. La presenteremo alla comunità corleonese ricevendo osservazioni e migliorie.

Ascolteremo tutti imponendo una semplice regola: usare il noi e non io. Sarà complesso e difficile ma la genesi dei rivoluzionari è ricca a Corleone. A fine ‘800 i fasci siciliani alla guida di Bernardino Verro evocarono emancipazione per i braccianti come nel nostro paese tante coraggiose donne lottarono per avere il diritto al voto che fu riconosciuto solo nel 1946.

Noi ci batteremo per fare di Corleone una comunità, dove le ombre siano memoria e la luce sia splendente per tanti e non pochi”.

Al centro del programma “lo sviluppo, il lavoro, minori tasse e diritti per chi lavora dietro le spalle dell’assistenza e dei contributi. Chi ci darà il consenso non riceverà benefici per lui ma migliorerà la vita a tutti”.

Pascucci ha intanto ottenuto il sostegno del portavoce Mario Giarrusso.

Stasera presso la segreteria dell’on. Chiazzese si terrà un incontro per parlare del futuro di Corleone.

Il centro destra dovrebbe presentare un candidato unitario, mentre il il PD potrebbe scendere in campo con l’ex sindaco Pippo Cipriano.