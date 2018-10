Posturologia, all’Auser 8 incontri dedicati alla salute del corpo

Monreale, 4 ottobre 2018 – Dopo aver organizzato qualche giorno fa la “Festa dei Nonni”, ancora una volta il Circolo AUSER Biagio Giordano di Monreale, diretto da Luigi Mazzola, prosegue la sua poliedrica attività a partire da oggi con un corso di 8 lezioni dedicate alla salute del corpo.

Già il 7 aprile scorso il Prof. Massimiliano Squillace tenne una lezione ai soci del Circolo sul tema “Crescere invecchiando. Benessere di mente e corpo”. Squillace specializzato in posturologia presso l’Università La Sapienza di Roma è consulente per l’attività motoria per la scuola pubblica statale dal 1998 ed in questa veste tiene cicli di conferenze presso le istituzioni scolastiche. È anche terapeuta motorio presso le strutture convenzionate con il

Sistema Sanitario Regionale ed autore di numerose pubblicazioni scientifiche, tra le quali ricordiamo la Rieducazione motoria per le malattie neuromuscolari negli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015. Scrive inoltre da diversi anni su testate medico scientifiche come “Nell’attesaWeb”.

A partire dalla conferenza di aprile il Circolo, oltre a donare una targa ricordo, ha richiesto che il Prof. Squillace mettesse in pratica gli orientamenti enunciati intrattenendo i soci con una serie di lezioni pratiche, che si svolgeranno con cadenza bisettimanale presso l’Auser. Coloro che fossero interessati sono invitati a rivolgersi direttamente presso la sede.

Alla fine di novembre inoltre direttamente dall’Argentina verrà in Italia per una serie di conferenze sulla psicomotricità acquatica la docente Maria Silvia Plaza, che sarà ospite dell’Auser di Monreale dove terrà una lezione.