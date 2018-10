La Sicilia, l’isola più grande del Mediterraneo. Spiagge bellissime, vulcani, arcipelaghi, monumenti storico/artistici

4 ottobre 2018 – Quando si parla di Sicilia si fa riferimento all’isola più grande del Mediterraneo (nonché d’Italia), oltre che alla 45esima isola al mondo per estensione. Il suo territorio si estende per quasi 26mila km quadrati e conta oltre 5 milioni di abitanti. Oltre ai numeri, che in ogni caso contribuiscono a certificare l’importanza di questa regione, va sottolineato che la Sicilia è una vera e propria perla non solo d’Italia ma anche d’Europa e del mondo. Baciato dal sole per buona parte dell’anno, questo fazzoletto di terreno si caraterizza per avere una storia millenaria. A partire dai primi insiediamenti delle popolazioni dei Siculi, Sicani ed Elimi risalenti all’ottavo secolo a.c.

Successivamente la Sicilia fu regno di conquiste di moltissime popolazioni, prima durante le guerre puniche-romane e poi durante quelle greco-puniche. Nel Medioevo fu la volta di popolazioni come Ostrogoti, Vandali e Bizantini, per poi passare agli arabi e ai Normanni. Proprio queste ultime due popolazioni sono quelle che hanno lasciato maggiormente il segno da queste parti, non solo per aver fondato il Regno di Sicilia, ma anche per aver permeato nel profondo la cultura di queste zone. Ancora oggi troviamo moltissime testimonianze di quegli anni, a partire dalle città di Palermo e Catania, veri e propri fulcri economici e culturali della Sicilia.

Ma il territorio siciliano non è certo caratterizzato solo dalla presenza di due città, seppur molto importanti, come Catania e Palermo. Spiagge bellissime, vulcani, arcipelaghi, monumenti storico/artistici: queste sono solo alcune delle peculiarità che si possono ammirare facendo un salto nella regione più a sud d’Italia. Un patrimonio unico, che merita di essere valorizzato e arricchito ancor di più di quanto già non accada.

Turismo e cucina tipica: i punti forti della Sicilia

La sicilia rappresenta infatti una delle mete turistiche preferite di moltissimi avventori che possono godere della pace e del relax di questa terra. Non solo da tutta d’Italia, ma anche da tuto il mondo giungono le richieste dei moltissimi turisti che animano ogni anno l’isola. E non solo d’Estate: la Sicilia può vantare l’enorme vantaggio di avere un clima perfetto per una visita anche nei mesi primaverili o subito agli inizi dell’Autunno. Da queste parti ci sono spiagge popolate anche durante il mese di Ottobre, quando da altre parti del globo il mare è solo un lontano e sbiadito ricordo.

Un altro punto forte della Sicilia è il cibo: se è vero che in tutta Italia si mangia molto bene e si trovano piatti della tradizione in ogni centimetro della nostra Penisola, è vero anche che la Sicilia è una delle regioni che può vantare il miglior rapporto qualità/prezzo per i piatti della propria cucina. Molto legata alla cultura dello street food (arancini, granite, cannoli ecc.), la Sicilia annovera una serie di prelibatezze che hanno pochi paragoni nel resto d’Italia. Basta pensare alla caponata o alla pasta alla norma, per non parlare di piatti ancora più particolari come il pane cà meusa o le stigghiole e senza trascurare l’ampia gamma di dolci tipici e la possibilità di gustare dell’ottimo pesce fresco in ogni dove.

Il Sud della Sicilia: il trionfo del barocco

La Sicilia merita di essere visitata nella sua interezza, perché ricca di bellezza di ogni tipo ad ogni angolo della regione. Ma una delle zone che sta prendendo piede maggiormente negli ultimi tempi, stando anche ai dati turistici, è quella sud orientale della regione. Ci riferiamo a quella parte in cui si incontrano le province di Siracusa e Ragusa: in particolare la Val di Noto, patrimonio dell’Unesco, ha avuto un netto slancio sul piano turistico belgi ultimi anni.

Questa zona spicca per le bellezze artistiche di stampo barocco che risalgono alla seconda metà del 600. Le città di Ragusa, Noto, Siracusa stanno facendo registrare un forte aumento di tursiti e curiosi, grazie anche all’ottima offerta in termini di eventi e al fervido lavoro che stanno svolgendo le tante attività ricettive della zona.

