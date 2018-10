Giornata nazionale della memoria e dell’accoglienza, manifestazione e performance alla Cala

Palermo, 3 ottobre 2018 – Si svolgerà presso il Porto della Cala a Palermo, mercoledì 3 ottobre alle ore 18.00 la celebrazione della giornata nazionale della memoria e dell’accoglienza organizzata dalla Consulta delle Culture in collaborazione con il Comune di Palermo. Il raduno vedrà la partecipazione delle Istituzioni cittadine, le Associazioni, i rappresentanti religiosi presenti nel territorio, che per rendere omaggio e ricordare le vittime dei nubifragi, tutti insieme saliranno in una barca per deporre una corona di fiori in mare. La manifestazione sarà impreziosita dalla performance del Trio Opera Vibes, formazione composta dal Maestro Soprano Valentina di Franco, dal Maestro Emilio Monastra e dal Maestro Giovanna Pia Ferrara al violino. L’incontro vedrà la

partecipazione dell’Assessore alla Cittadinanza Solidale del Comune di Palermo Giuseppe Mattina.

La giornata si celebra per ricordare uno dei peggiori naufragi mai avvenuti vicino alle coste italiane accaduto proprio il 3 ottobre nel 2013, giorno in cui un’imbarcazione su cui viaggiavano centinaia di migranti si rovesciò al largo di Lampedusa e morirono 368 persone. La Legge 21 marzo 2016, n. 45 della Repubblica Italiana riconosce il giorno 3 ottobre «Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione», per ricordare tutti coloro che «hanno

perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria», come statuito dall’articolo 1 della legge 21 marzo 2016, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.76 del 1° aprile 2016, che istituisce la ricorrenza.

La Consulta è l’organo rappresentativo di tutti i cittadini stranieri, comunitari, extracomunitari, apolidi e coloro i quali hanno acquisito la cittadinanza italiana che risiedono a Palermo. Essa costituisce strumento di partecipazione politica alla vita della città e svolge funzioni consultive e propositive per l’attività dell’amministrazione comunale. L’attuale Consulta è stata eletta nel mese di luglio ed è composta da 21 membri dell’Asia centro, orientale ed occidentale, dell’Africa settentrionale, occidentale, orientale e centrale, dai paesi membri del Consiglio d’Europa, dell’America e dell’Oceania. Il Presidente è Kobena Outtara Ibrahin che rappresenta la Consulta e partecipa ai lavori del consiglio Comunale. La Consulta delle Culture ha sede presso le ex scuderie di Palazzo Cefalà, vicolo Sciara (angolo via Alloro) a Palermo.