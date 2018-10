Circonvallazione sempre più pericolosa. Al buio notturno si aggiunge il tombino “rattoppato” con tavole di legno

Monreale, 3 ottobre 2018 – Oltre a mancare l’illuminazione, sulla circonvallazione di Monreale si addensano altri rischi per l’incolumità delle persone. Un mese fa questa testata giornalistica denunciava il tombino scoperto a pochi metri da Piazzale Tricoli, e l’assenza di un cartello che ne indicasse il pericolo. Il giorno dopo è stato rattoppato alla meno peggio con delle tavole di legno e, per indicarne il pericolo, un cartello stradale vi è stato posizionato sopra, per finire ribaltato sull’asfalto ai primi acquazzoni. LEGGI QUI

Il tombino si trova in una zona intensamente trafficata, vista la presenza di attività commerciali e del centro per la raccolta dei rifiuti. Non è concepibile che, costituendo un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica, il tombino non venga il prima possibile riparato o almeno transennato adeguatamente, fino al momento in cui si possa portare a termine il suo ripristino.

Ricordiamoci che la circonvallazione, ormai un antro, da anni non è illuminata ed è evidente che il buio non può che aumentare la probabilità di incidenti. Se vi incappasse un mezzo a due ruote potrebbero esservi disastrose conseguenze.