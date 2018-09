Monreale. Circonvallazione ancora al buio. Caputo: “Cittadini ostaggio della irresponsabilità dell’amministrazione”

Riceviamo e pubblichiamo una nota inviataci da Salvino Caputo (Orgoglio siciliano).

Monreale, 29 settembre 2018 – Sig. Direttore, Comprendo bene che il Suo giornale più volte si è occupato della gravità e pericolosità della circonvallazione a causa della sua totale oscurità, e ha ospitato promesse di sindaco e assessore di turno finalizzate a risolvere il problema. Ma dopo avere assistito ieri sera ad un ciclista quasi invisibile a causa della totale oscurità, e che non è stato investito soltanto per la prontezza di spirito del guidatore della vettura, ho ritenuto doveroso chiederle di attenzionare il problema nella speranza che una delle tante autorità preposte alla pubblica sicurezza decida di porvi rimedio.

Conosciamo le cause del guasto. Che non sono certamente irrisolvibili e richiedono costi contenuti, e in ogni caso la attivazione dell’impianto rappresenta una priorità irrinunciabile. Non comprendo come mai dopo quattro anni di buio totale, in una arteria a grande viabilità e che in passato ha registrato incidenti con esiti letali, non si sia trovata una soluzione. Credo che qualunque amministrazione diversa dalla nostra e dotata di senso di responsabilità avrebbe trovato le risorse per rendere sicura la strada coinvolgendo, se del caso, prefetto, regione o governo centrale. Certamente di tutto avrebbero fatto per garantire la sicurezza di tutti. Invece ci si comporta come se il problema non esistesse, preferendo dedicarsi a mostre o inaugurazioni. Un comportamento che denota una grande irresponsabilità amministrativa e di governo oltre che uno sprezzo verso la sicurezza e la incolumità dei cittadini. Abbiamo il dovere di essere tutelati da chi ci governa. E non meritiamo certamente di vedere al governo della città chi non è capace nemmeno a garantire il più elementare e fondamentale dei diritti quali quello della incolumità.