Malnutrizione infantile e sostegno a ragazze ripudiate, serata di beneficenza a Villa Magnisi

Monreale, 27 settembre 2018 – “Noi per Loro” una serata di beneficenza si è svolta ieri sera a Villa Magnisi per raccogliere dei fondi da destinare al progetto contro la malnutrizione infantile in Burkina Faso e il progetto “Claudine” in Burundi, a sostegno di ragazze madri ripudiate e rifiutate dalla società Burundese al quale aderisce l’associazione Donnattiva.

La serata di beneficenza, organizzata dall’Associazione “ LVIA Palermo” che segue 10 paesi tra i più poveri in Africa, ha registrato l’adesione di 26 aziende del territorio, con il supporto di Confcommercio, associazioni e volontari. Quest’anno la raccolta fondi servirà per finanziare 2 progetti , uno contro la malnutrizione infantile in Burkina Faso e l’altro per il progetto “Claudine” che sostiene le spese alimentari della “Maison Marthe Robin pour la vie” che grazie alla meravigliosa Suor Godelive dona da vivere a circa 27 donne e i loro piccoli. Queste donne sono state rifiutate dalla società burundese e dalle loro famiglie perché incinte fuori dal matrimonio, molte sono state violentate e per lo Stato non hanno diritto a nulla. All’iniziativa benefica ha aderito una rappresentanza dell’Associazione Donnattiva che ha già contatti con l’associazione “LVIA Palermo” ed ha messo a disposizione le professionalità del Centro di Ascolto “Donnattiva” che gestisce grazie al supporto della Caritas di Monreale. Nella foto gli organizzatori dal responsabile Vito Restivo, Nuccio Pepe, Patrizia Cellini Zimmatore, il presidente dell’Ordine dei Medici Toti Amato, Ina Modica, Margherita Zuccaro e Laura Sabella dell’associazione “Donnattiva”.