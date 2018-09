Lotta all’abbandono dei rifiuti, si accendono le telecamere a Monreale

Monreale, 27 settembre 2018 – Lo scopo è quello di individuare chi non rispetta il divieto di conferimento selvaggio dei rifiuti.

Da venerdì 28 vi saranno nuove postazioni videosorvegliate. Tra le zone coinvolte anche via Antonio Veneziano, una delle strade più soggetti all’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Si accenderanno così le telecamere degli esercenti commerciali che registreranno i movimenti su alcune vie di Monreale, grazie all’accordo emerso in seguito alla collaborazione con il Comando della Polizia municipale che sfrutterà il loro sistema di videosorveglianza.

Si intensifica la lotta agli incivili dei rifiuti, su precisa disposizione di Luigi Marulli, Comandante della Polizia Municipale. Verranno riprese le aree videosorvegliate autorizzate. Un’azione messa in campo per cercare di risolvere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Un problema che il Comandante stesso definisce irrisolto, soprattutto nel centro urbano dove da tempo i sacchetti vengono gettati in qualsiasi angolo di strada. Così dopo gli atti vandalici che hanno distrutto le apparecchiature di videosorveglianza esistenti, nell’attesa del potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino, il Comando ha deciso di mettere in campo una nuova strategia di controllo. La collaborazione con i negozianti che hanno aderito alla richiesta della Polizia municipale è stata svolta dietro il coordinamento degli agenti rispettando i criteri della normativa sulla privacy.

Alle telecamere degli esercizi commerciali si aggiungeranno in seguito quelle proprie della Polizia municipale, la cui installazione è già stata anticipata, per arrivare a controllare una ventina di punti sensibili.

Ad oggi sono 43 le violazioni per abbandono illecito filmate con delle videocamere intelligenti e l’infrazione per le tasche dei singoli furbetti è costata 600 euro.

Il nuovo strumento aiuterà nella lotta contro il “sacchetto selvaggio” e contro il proliferare delle discariche abusive.