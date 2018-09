“Immagini di legalità”, le opere pittoriche di studenti dell’accademia Belle arti di Palermo

Corleone, 27 settembre 2018 – Venerdì 28 settembre, alle 16, presso il Complesso monumentale Sant’Agostino sarà inaugurata la Mostra di arti visive “Immagini di legalità”. Saranno esposte le opere pittoriche degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo che la scorsa primavera hanno partecipato al concorso “Immagini di legalità” promosso dalla Corte dei Conti per la Regione Siciliana in occasione dei 70 anni della sua istituzione, in collaborazione con l’Accademia.



Tra le ventitré opere esposte, realizzate con tecniche e materiali diversi, ci sarà anche “Con/corde” di Alfonso Rizzo, di Racalmuto, studente di secondo anno del biennio del corso di Pittura dell’Accademia che ha vinto la borsa di studio, offerta dall’Associazione Magistrati della Corte dei conti, nell’ambito del concorso “Immagini di legalità”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella era presente alla cerimonia di premiazione avvenuta l’11 maggio scorso a Palermo, presso la Società siciliana per la Storia Patria.



La rassegna degli studenti dell’Accademia di Belle Arti costituisce un tassello di un percorso espositivo ispirato al tema della legalità e che comprende anche due mostre fotografiche precedentemente allestite nel Complesso monumentale Sant’Agostino del comune sciolto per mafia due anni fa. Una dedicata alle figure dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino curata dall’ANSA, l’altra dedicata al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa inaugurata lo scorso 3 settembre in occasione del 36esimo anniversario dell’omicidio.



“Siamo orgogliosi dell’invito rivolto all’Accademia – dice il direttore Mario Zito – in quanto le si riconosce un ruolo da protagonista nel campo della produzione artistica contemporanea. La mostra a Corleone si inserisce in un contesto più ampio di forme di collaborazione con diverse istituzioni del territorio. In particolare, all’inizio di quest’anno è stata siglata una convenzione tra l’Accademia di Belle Arti e la Corte dei Conti per la Regione siciliana. Un progetto comune che ha dato già i suoi frutti. Oltre al concorso ‘Immagini di legalità’, nelle due sedi della Corte dei Conti sono esposte 70 opere realizzate dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti. Opere che narrano il “quotidiano” attraverso la creatività di chi fa arte”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.