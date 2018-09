Monreale, cantieri di lavoro. Pubblicata la graduatoria definitiva (L’ELENCO ALL’INTERNO)

Monreale, 26 settembre 2018 – L’ufficio per l’impiego di Palermo ha pubblicato la graduatoria definitiva per partecipare ai cantieri di lavoro. Sono 264 gli aspiranti ai circa 90 posti di lavoro nei cantieri finanziati dalla regione al comune di Monreale per 235.000 euro. Ogni cantiere potrà beneficiare di 29. 394 euro e impiegare mediamente un massimo di dieci disoccupati, anche se il comune sta valutando di accorpare più progetti per impegnarvi più operai.

La graduatoria stilata dall’ufficio palermitano tiene conto del minore numero di mesi lavorati nei 12 mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso (in qualunque comparto compresi i cantieri di lavoro e i cantieri di servizio). Del maggiore carico di famiglia. Della maggiore età.

All’atto dell’assegnazione verranno verificate e controllate direttamente le dichiarazioni rese per accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Tra i cantieri ammessi al bando quelli che prevedono anche la sistemazione di strade comunali, che costituiranno il grosso di quanto previsto dal comune di Monreale. Ma potrebbero anche riguardare la costruzione e la sistemazione di altre opere di pubblica utilità e di interesse pubblico e sociale. Destinatari dei bandi sono disoccupati o inoccupati, ex detenuti, ex tossicodipendenti in uscita dalle comunità protette e tutti quei soggetti a rischio di esclusione dal mercato del lavoro per età e per scarsa qualificazione professionale.

Il finanziamento servirà a coprire le spese per la retribuzione del personale di direzione e degli allievi, per il costo degli oneri assicurativi, per il materiale didattico, per le spese di progettazione, per le visite mediche, per gli attrezzi da lavoro, per la sicurezza, per gli eventuali noli, per i materiali, per i trasporti e per le spese di collaudo.