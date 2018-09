Doposcuola e laboratorio didattico-creativo, torna l’Associazione RelAttiva

Monreale, 26 settembre 2018 – Da giorno 1 ottobre presso l’associazione RelAttiva sarà possibile effettuare le iscrizioni per doposcuola e laboratori didattici, dove saranno presentate a partire dalle 16:30 anche le novità e le promozioni dell’associazione. Nata il 31 ottobre 2016, RelAttiva è composta da educatori e pedagogisti che si occupano di educazione e formazione a 360 gradi, attraverso varie tipologie e metodologie educative e formative. Gli ambiti di cui si occupano principalmente riguardano la formazione, la scuola e i laboratori didattici e creativi.

Ciò che distingue RelAttiva, associazione di promozione sociale, è la capacità, grazie alla presenza di professionisti, di svolgere delle attività che non si basano solo su una semplice interazione fra educatore ed educando, bensì su una relazione educativa e attiva, che si distingue per lo stile animativo. Da questo nasce infatti il nome “RelAttiva”, come unione fra “relazione” ed “educazione attiva”. Questo stile, a tal proposito, consiste nel provare ad utilizzare l’animazione come strumento teorico e pratico a sostegno del processo educativo, un processo che ha bisogno di contenimento, promozione e appunto anim-azione. Tutto questo nasce anche come risposta ai bisogni della realtà locale caratterizzata da una scarsa offerta formativa, pedagogica ed educativa, soprattutto per i bambini ed i ragazzi che appartengono alla fascia di età compresa fra i 6 e i 12 anni.

“Noi ci rifacciamo molto all’esperienza montessoriana e all’attivismo pedagogico -ha sottolineato Antonio Di Lisi, presidente dell’associazione- tutto quello che facciamo è cercare di stimolare in tanti modi le funzioni cognitive, motorie, sociali e relazionali dei bambini, individuando le metodologie di apprendimento migliori e personalizzate per ogni ragazzo, in modo da garantire l’apprendimento delle semplici materie curriculari anche attraverso la presenza di attività non standardizzate, come l’animazione”.