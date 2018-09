Brescia vs Palermo 2-1. Si ferma la corsa dei Rosanero

Brescia 26 settembre 2018 – Stadio Mario Rigamonti. Il Palermo si è presentato ieri con la solita formazione con Mazzotta titolare. Comincia in maniera aggressiva e con grande possesso di palla, e al terzo minuto diventata pericoloso sulla porta avversaria. Il Brescia piano piano esce dall’angolo e al 27° un colpo di testa velenoso di Donnaruma mette la palla all’angolo della rete. Il Brescia va in vantaggio. Dopo tre minuti errore di Bellusci, e Donnaruma lesto raddoppia per il vantaggio.

La squadra di casa si difende molto bene. Il nuovo allenatore, Eugenio Corini, vecchia conoscenza del Palermo, ha ben motivato le rondinelle.

Nel secondo tempo Tedino sostituisce Mazzotta per Aleesami. E Puscas prende il Posto di Murasky infortunato.

Il Brescia continua a macinare gioco con aggressività sbagliando pochissimo e il Palermo non riesce a uscire dai marcatori asfissianti del Brescia. All’85° su contropiede, Moreo di testa insacca la palla del 2 a1.

La gara è molto intensa e un Brescia ben messo in campo dal nuovo allenatore Corini è riuscito a portare a casa i tre punti in maniera anche fortunosa ma meritata. Il Palermo è sembrato la brutta copia della squadra di sabato scorso al Barbera. La difesa ci è sembrata molto incerta. Brignoli sul primo gol poteva fare meglio ma sul secondo gol c’era ben poco da recriminare perché è nato da un errore di Bellusci.

Tedino dovrà lavorare su questa sconfitta che ribadisce la fragilità del carattere psicologico di questa squadra, ma bisogna dare i giusti meriti ad un Brescia che non ha dato nessun centimetro ai rosa.

Ottimo esordio dell’ex Eugenio Corini.

La prossima partita si giocherà al Barbera giorno 7 ottobre alle 21 contro il Crotone, diretta avversaria per la promozione.