Ufficio turistico part time, Caputo: “Così si gestisce una città turistica?”. A febbraio Li Causi aveva individuato una soluzione

Monreale, 25 settembre 2018 -“In una città a forte vocazione turistica, con i prestigiosi monumenti che hanno ricevuto il riconoscimento Unesco, l’ufficio di informazione turistica resta aperto ma in maniera part time per dare informazioni e assistenza turistica. Ecco la risposta dell’amministrazione Capizzi e dell’assessore al Turismo Li Causi alla richiesta di guide turistiche e di accompagnatori in tema di assistenza ed informazioni”. A dichiararlo è Salvino Caputo ex sindaco di Monreale.

Quello dell’Infopoint aperto soltanto per poche ore a settimana, insieme all’assenza di un piano imprenditoriale turistico, sono dei problemi che sono stati più volte denunciati da questa testata giornalistica. LEGGI QUI A lasciare sperare, lo scorso febbraio, era stata la dichiarazione di Li Causi. LEGGI QUI In quell’occasione l’assessore aveva dichiarato di essere alla ricerca di personale comunale, a conoscenza della lingua inglese, da trasferire nel pomeriggio all’ufficio turistico. Inoltre, aveva anche detto di avere dei progetti in cantiere ma che era tutto a un divenire. Sono passati sette mesi ma le porte della sede di piazza Vittorio Emanuele rimangono chiuse esattamente così come rimane appesa al palo la promozione turistica che invece dovrebbe aiutare a far girare l’economia della città.

Sempre a febbraio le sorti della promozione dei monumenti, della storia, della cultura e delle attività culinarie che Monreale possiede erano state affidate agli studenti del terzo e del quarto anno dell’Istituto Statale Alberghiero Paolo Borsellino di Palermo. I giovani rientravano nel percorso dell’alternanza scuola-lavoro che li doveva coinvolgere nel progetto “Palermo Costa dei Normanni Distretto Welcome”, un percorso della durata di 150 ore. Oggi non si conoscono neanche i risultati e gli obiettivi raggiunti di questa esperienza svolta negli uffici comunali.

“Il nostro ufficio turistico di piazza Vittorio Emanuele è gestito in maniera ottimale – afferma Caputo – da un dipendente a contratto dell’amministrazione comunale. È in quanto a contratto può lavorare soltanto tre giorni a settimana. Gli altri giorni l’ufficio turistico è chiuso. È assurdo che il Comune che vanta una pianta organica notevole non riesca a programmare l’apertura quotidiana compreso i festivi di un ufficio strategico per la nostra Città. Questo è un ulteriore segnale di disinteresse della Giunta Capizzi per le iniziative di sviluppo di Monreale. Sarebbe bastato assegnare un altro personale per consentire l’apertura quotidiana dell’ufficio di informazione. Ma evidentemente questa sensibilità politica è istituzionale non è percepita da coloro che ancora per pochi mesi amministrano Monreale”. Conclude l’ex sindaco.

Sulle difficoltà legate al contratto part time dei dipendenti e sugli eventuali trasferimenti d’ufficio l’assessore al Turismo e allo Sport aveva detto di avere trovato una soluzione ma doveva verificare i contratti dei lavoratori. LEGGI QUI “Una selezione non semplice – affermava Li Causi – sia per questioni di contratto, sia per le lingue conosciute. Il personale comunale è inquadrato con un contratto nazionale enti locali che prevede 6 ore e 30 minuti di lavoro ordinario antimeridiano e non possono svolgere – spiega – lavoro straordinario a causa del dissesto. Tra i contrattisti stavo cercando di individuare – continuava Li Causi – qualcuno che parlasse l’inglese. Vorrei farli turnare, ma il dubbio che rimane è se il contratto gli permette di lavorare il pomeriggio”.

Anche su questa verifica contrattuale sono passati sette mesi e ci chiediamo a che punto sta?