Stabilizzazione dei precari, 4 nuovi Agenti di Polizia municipale. La giunta approva il piano delle assunzioni

Monreale, 25 settembre 2018 – È stato approvato oggi dalla Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Piero Capizzi il programma triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e il Piano annuale delle assunzioni 2018. “Un provvedimento– ha dichiarato il sindaco Capizzi – di grande importanza per la vita amministrativa del nostro Ente che ci consentirà di proseguire la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale precario, il potenziamento del Corpo di Polizia Municipale attraverso la mobilità in entrata di una unità di vigilanza e la progressione verticale di 4 ausiliari del traffico verso il profilo di Agente di Polizia Municipale part-time”.

Infine cosa più importante si prevede la trasformazione di tutti i contratti a tempo indeterminato a 24 ore settimanali, nessun dipendente resterà a 18 ore. Con questa delibera l’obiettivo programmatico politico proposto alla comunità potrà dirsi totalmente raggiunto. Per il Segretario Generale del Comune di Monreale Domenica Ficano: “La delibera tiene conto sia dei nuovi fabbisogni di personale registrati nel corso degli ultimi anni sia del nuovo quadro legislativo, per assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con la sostenibilità finanziaria della spesa. Adesso bisognerà attendere il parere della commissione della stabilità degli Enti Locali del Ministero dell’Interno”. Ha concluso il segretario.