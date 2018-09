All”ospedale Ingrassia una giornata dedicata all’intrattenimento, alla cultura ed al “bello” in ospedale

Palermo, 25 settembre 2018 – “Una giornata dedicata all’intrattenimento, alla cultura, al ‘bello’ in Ospedale”. E’ lo spirito dell’iniziativa della “Giornata di festa” in programma venerdì prossimo, 28 settembre, all’Ospedale Ingrassia di Corso Calatafimi a Palermo sul tema: “Ospedale luogo di C.u.r.a.”, in cui cura è l’acronimo di creatività, umanizzazione, relazioni e armonia. Il nosocomio aprirà virtualmente le porte del Presidio ai cittadini per “superare – spiegano gli organizzatori – quei ‘confini’ che spesso rendono poco visibili o del tutto sconosciuti agli utenti, sia il fascino del parco circostante, sia i talenti di alcuni nostri operatori che hanno deciso di utilizzare il loro estro artistico per veicolare un messaggio di accoglienza ai pazienti ed ai loro familiari e, più in generale, alla comunità”. Allestito un “ricco” programma che si articolerà lungo tutto il corso della giornata. Dalle ore 10 alle 19 sono previste esibizioni artistiche, esposizioni di opere realizzate dai dipendenti e momenti di intrattenimento inaugurati dalla corale San Sebastiano della Polizia Municipale e chiusi da Ernesto Maria Ponte.

Questo il programma completo:

10.00 Inaugurazione e Saluto delle Autorità

10.30 Concerto Corale “San Sebastiano” della Polizia Municipale

11.00 Elisa Parrinello e i Picciotti della Lapa: “Musica e racconti della tradizione popolare siciliana”

11.30 Salvatore Lionti – “L’angolo della poesia”

11.45 La Compagnia Tango Disìu – “Le Musiche dei Porti”

12.15 Interviste agli Artisti

12.45 Totò Borgese – 35 anni di cabaret

13.30 Salvatore Lionti – “L’angolo della poesia”

15.30 Rosario Giuliano – “Il tesoretto degli amici”

16 .00 Angelo S. Daddelli – “Omaggio a Palermo”

16.30 Sergio Fasullo – “Il Codice dell’Anima” – Lettura tratta da “Il pensiero del cuore” (2004)

16.45 Allievi dell’ Ateneo Musicale Orchestra – Coro e solista “Intrattenimento Musicale”

Ugo Polizzotti “Esecuzione per sax”

Fabiola Di Maio “Esecuzione per violino”

17.15 Sergio Fasullo – “Il Codice dell’Anima” – Lettura tratta da “La vita mi concede tante storie (2017)

17.30 Interviste agli Artisti

18.00 Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco – “Mi purtaru o’ spitali”

19.00 Chiusura della giornata