A Giuseppe Giangrande assegnata la Medaglia d’Oro al Merito della CRI

È stata conferita la Medaglia d’Oro al Merito della CRI al Maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Giangrande, oggi costretto a vivere su una sedia a rotelle a causa di un attentato subito da parte di uno squilibrato il 28 aprile del 2013, mentre era in servizio a Palazzo Chigi. “L’Arma dei Carabinieri – ha sottolineato il Presidente Rocca, è sempre molto vicina al proprio personale nei momenti di difficoltà e di fragilità, sostenendolo materialmente e moralmente in modo incessante.”

Si è aperta a Prato la ventesima edizione del “Convegno Nazionale degli Ufficiali Medici e del personale sanitario della Croce Rossa Italiana. Circa duecento i frequentatori giunti da tutta Italia e riuniti al Teatro Metastasio.

“La realtà del Corpo Militare Volontario esiste dal 1866 ed è, quindi, alla base dell’Associazione stessa. Il periodo appena concluso ha visto un percorso di riorganizzazione – ha spiegato Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana, nel corso della cerimonia di apertura – a volte doloroso e difficile, che ha visto questa realtà riprendere una tradizione completamente volontaristica. Non si deve guardare al passato ma al futuro. La volontà della Croce Rossa Italiana è che il Corpo Militare Volontario continui a essere protagonista. Bisogna recuperare e rafforzare la tradizione e la vocazione delle nostre Forze Armate ad essere ausiliari in ambito sanitario. Questo, tra l’altro, è quanto ci viene chiesto. Incrementare, poi, il rapporto con le Istituzioni accademiche e le scuole. Dobbiamo, insomma, essere pronti al cambiamento identitario, senza perdere la bussola dei Principi. Da qui si parte, per lavorare insieme e in collaborazione con i Presidenti dei Comitati, perché il recupero del rapporto con il territorio, infatti, porterà certamente a un incremento del reclutamento. Il Corpo Militare Volontario di CRI è fondamentale per la Croce Rossa, così come il Corpo delle Infermiere Volontarie: tutta l’Associazione conta su di voi, sulla vostra preparazione e la vostra dedizione”.