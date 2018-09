Raid dell’Etna. 84 autovetture d’epoca fanno tappa a Monreale (LE IMMAGINI)

Monreale. Spacciava droga in piazza. Arrestato giovane 25enne

Cronaca

Monreale, 21 settembre 2018 - Spacciava in piazza, a Monreale, marijuana. Arrestato con in tasca 2 dosi. In casa, in seguito a perquisizione, i Carabinieri hanno trovato, occultata all’interno di un condizionatore, 10 grammi di cocaina e 2 bilancini di precisione, vario materiale per il tagl..