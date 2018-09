Lotta ai furbetti dei rifiuti. Due sole telecamere presenti in tutto il territorio. Gelsomino: “Presto ne installeremo altre”

Monreale, 21 settembre 2018 – Due sole telecamere funzionanti in tutto il vasto territorio monrealese per combattere i furbetti dei rifiuti. Si tratta di quella montate sulla SP20, sopra Giacalone, e di quella installata in contrada Pezzenti, i punti maggiormente soggetti all’inciviltà dei cittadini e al conferimento selvaggio dei rifiuti. Le altre, posizionate sia fuori che dentro la città di Monreale, sono state rubate o distrutte. E così, quella che dovrebbe rappresentare il principale deterrente nei confronti dei furbetti dei rifiuti è, al momento, un’arma abbastanza spuntata.

Al controllo svolto dalle telecamere l’amministrazione ha accostato quello di un ispettore ambientale accompagnato dai vigili urbani che, rigorosamente in abito civile, perlustrano le vie del paese. Di pochi giorni fa una multa fatta ad una signora che in via Aldo Moro contribuiva con il suo sacchetto a fare crescere la sempre presente discarica vicina all’ingresso del campo Conca d’Oro. Anche per lei è fioccata una multa di 615 euro.

Ma è ancora troppo poco. Il personale viene utilizzato per poche ore durante le ore pomeridiane, quando in pochi gettano i rifiuti per strada. Sarebbe invece necessario controllare il territorio all’alba e la sera, quando il lancio del sacchetto è più diffuso. Lo sa bene l’assessore Mimmo Gelsomino: “L’amministrazione sta cercando di riorganizzarsi. Stiamo lavorando per acquistare nuove telecamere da ricollocare nei punti più critici. Telecamere che potranno fare anche dei video (a differenza di quelle attuali che scattano solamente fotografie) e avere prestazioni migliori”.

Ma la caccia ai furbetti passerà anche da un maggiore controllo sul territorio svolto dal personale.

“L’idea è di perlustrare le strade dalle 0700 alle 1000 e dalle 1900 alle 2200” – spiega Gelsomino. Un progetto che, in un paese in dissesto finanziario, incontra però l’ostacolo economico. È un problema assegnare ore di straordinario al personale. “Stiamo valutando – risponde l’assessore – di utilizzare i proventi delle multe fatte per retribuire lo straordinario. Non ci sarebbe un aggravio per le casse comunali”.

“Per l’amministrazione ridurre il conferimento selvaggio dei rifiuti è una priorità”.