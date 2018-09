21 settembre 2018 – Il porto di Barcellona rappresenta uno dei porti europei più importanti per chi vuole partire per una crociera; la città catalana, d’altro canto, è una delle destinazioni turistiche più frequentate e apprezzate del Vecchio Continente. Collocata nella parte nord-orientale della Spagna, è la città di Gaudì ed è seconda solo a Madrid, la capitale, in termini di grandezza. Insomma, le crociere in partenza da Barcellona sono destinate a offrire esperienze uniche e speciali, anche per le tante opportunità a disposizione tra le quali è possibile scegliere.

I simboli di Barcellona

La Sagrada Familia è con tutta probabilità il simbolo più famoso di Barcellona: si tratta di una cattedrale imponente che domina, con la sua storia e con le sue dimensioni, la città. Ancora in fase di realizzazione, nonostante i lavori per la sua costruzione siano cominciati nella seconda metà del XIX secolo, ogni anno accoglie più di tre milioni di visitatori. A progettarla è stato Antoni Gaudì, che per altro è anche il padre di Par Guell e di Casa Batllò: esponente del modernismo catalano, è ritenuto un genio anticipatore e troppo avanti rispetto ai suoi contemporanei. Quale che sia l’opinione sulle sue opere, è certo che tutte e tre sono entrate a far parte dei siti che l’Unesco considera patrimonio dell’umanità.

Si pensi, per esempio, a Casa Batllò, palazzo situato al civico 43 del Passeig Gracia: Gaudì ricevette l’ordine di realizzarlo da Jasep Batllò agli inizi del Novecento, con l’obiettivo di rivisitare in chiave modernista l’edificio. Oggi la costruzione è appariscente e stravagante, con le sue esuberanti ceramiche utilizzate per rivestire sia gli essterni che gli interni. Par Guell, invece, è un parco che accoglie anche l’abitazione in cui Gaudì visse per circa venti anni, tra il 1906 e il 1925: attualmente la residenza è un museo, a cui si può accedere solo pagano un biglietto. Anche l’ingresso nel parco è a pagamento, ma vale la pena di spendere i 7 euro richiesti, anche solo per ammirare i mosaici in ceramica che lo contraddistinguono.

I musei di Barcellona

Il museo dedicato a Gaudì non è, ovviamente, il solo che valga la pena di visitare nel corso di un viaggio a Barcellona: altrettanto attraente è il Museu Picasso, in cui sono accolte le prime opere del celebre pittore, che visse la propria gioventù nella città catalana. Il Museu del Futbol Club Barcelona è una vera chicca per tutti gli appassionati di calcio, a prescindere dal fatto che si sia tifosi o meno del club azulgrana, mentre il Museo Nacional d’Art de Catalunya e il Museu de la Ciutat sono istituzioni di valore artistico e culturale. La quasi totalità dei musei di Barcellona è concentrata nel quartiere gotico, denominato Barri Gotic: è il quartiere più antico di tutta la città, come dimostrano i suoi vicoli pittoreschi. Qui è presente anche la Catedral de Santa Creu i Santa Eulalia.

Dove passeggiare a Barcellona

Barcellona è anche una città in cui è piacevole passeggiare, magari in direzione della fontana magica di Montjuic, che in molte occasioni propone degli show d’acqua al calar del sole; la visuale migliore è quella che si può godere nei pressi del Museu d’Art de Catalunya, ma nei periodi di maggior afflusso turistico è consigliabile prendere posizione con un certo anticipo, già prima del tramonto.

Infine, non si può dimenticare che Barcellona è una località marittima: la sua spiaggia sabbiosa si estende per circa 4 chilometri, anche se la zona più celebre è quella di Barceloneta. Vi si arriva a piedi direttamente dal centro, ma si può anche prendere la linea L4 della metropolitana, quella contraddistinta dal colore giallo. Insomma, la città catalana merita davvero di essere scelta come punto di partenza per una crociera: chi la visita non può che esserne innamorato.