Monreale. Scrutatori e presidenti di seggio elettorale, possibile presentare le domande per l’iscrizione all’albo

Monreale, 20 settembre 2018 – E’ in corso di aggiornamento l’Albo unico del comune di Monreale in cui sono incluse le persone idonee all’Ufficio di scrutatore e presidente di seggio elettorale.

Per il ruolo di scrutatore basta essere elettore del comune di Monreale ed essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo, mentre per accedere all’incarico di presidente di seggio è necessario, oltre ad essere elettore del comune, essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, non avere superato il 70º anno di età, non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art 38 del DPR 30 marzo 1957, n 361 (dipendenti del ministero dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, appartenente a forze armate in servizio, medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti, segretari comunali e dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione).

Gli elettori già inseriti nell’albo non devono presentare nuova domanda.

I moduli per presentare la domanda possono essere ritirati presso l’ufficio elettorale o scaricati dal sito istituzionale www.comune.monreale.pa.it».