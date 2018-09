Monreale, piazze vuote e negozi chiusi di giorno, caos e posteggiatori abusivi la sera

Monreale, 20 settembre 2018 – “Siamo passati dalla solitudine di piazze vuote e negozi chiusi di giorno al caos automobilistico delle ore serali con tanto di posteggiatore abusivo che armato di fischietto accompagna gli automobilisti a posteggiare davanti il Duomo e sotto il Palazzo di Città, in uno stato di totale degrado e illegalità”.

“Davanti i monumenti arabo normanni patrimonio Unesco vi è una zona di pubblica sosta con tariffa dovuta al parcheggiatore abusivo”. A dichiararlo è Salvino Caputo a fronte del degrado in cui di sera vengono lasciati piazze e monumenti.

“Lo spettacolo di ieri sera era veramente allarmante e offensivo. Non possiamo permettere che il lassismo di questa amministrazione ci costringa ad assistere inermi. Posteggiatore abusivi che di giorno stazionano in via Venero al semaforo e la sera diventano i padroni delle nostre piazze”. Caputo invoca una maggiore presenza e controllo anche delle forze dell’ordine. “Vedere macchine posteggiate in tripla fila, davanti il Duomo riconosciuto dall’Unesco e sotto il palazzo di Città, con tanto di parcheggiatore abusivo che prende in consegna le chiavi delle macchine e assicura sulla mancanza di multe e controlli è un paradosso che dà il senso della assoluta ingovernabilità in cui versa Monreale. Mi chiedo come mai il Sindaco che minaccia pugno duro contro gli incivili e i tassisti palermitani permette che la sera la città diventi preda di abusivi e di posteggi che offendono la sacralità dei mostri monumenti. Unesco significa doveri e tutela. Non viatico per selfie e tagli di nastri”.