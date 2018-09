Nominata consulente del sindaco, l’Ing Dora Ferreri si occuperà di elettrotecnica

[gallery ids="76777,76776,76775,76774,76773,76772,76771,76770,76769"] Monreale , 19 settembre 2018 - Quattro giornate, tra mostre e documenti storici, in ricordo dell’ insurrezione del “Sette e Mezzo ”. Questa la proposta del Centro Studi Zabùt, in collaborazione con la Fondazione Ign..

Drammatico incidente in via Paruta, tanta paura per un automobilista (FOTO)

Cronaca

Salvo per miracolo dopo un terribile scontro sul palo. È successo in via Paruta nella zona di Corso Calatafimi (Foto Gabriele Visocaro). Il conducente nonostante l’impatto e l’auto distrutta è salvo. Una notte piena di incidenti è stata quella trascorsa. Uno dei più gravi in corso C..