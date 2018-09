Drammatico incidente in via Paruta, tanta paura per un automobilista (FOTO)

Salvo per miracolo dopo un terribile scontro sul palo. È successo in via Paruta nella zona di Corso Calatafimi (Foto Gabriele Visocaro).

Il conducente nonostante l’impatto e l’auto distrutta è salvo.

Una notte piena di incidenti è stata quella trascorsa.

Uno dei più gravi in corso Calatafimi, all’altezza di via Lenin Mancuso, dove il conducente quarantenne di uno scooter è rimasto ferito.

L’impatto, avvenuto con un’auto ha reso necessario il trasporto in ospedale con codice giallo. È stato ricoverato al Civico.

Un altro scontro, intorno alle 2, in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Pitrè: in questo caso sono rimaste coinvolte due auto, soltanto lievi ferite per uno dei conducenti, una donna di 47 anni che è stata medicata sul posto dai sanitari del 118.

Paura anche in via Costantino Lascaris, dalle parti di corso Finocchiaro Aprile. Qui a scontrarsi sono stati un’auto ed un ciclomotore su cui viaggiavano due giovani. Sia l’automobilista che i ragazzi sono rimasti feriti, tutti e tre sono stati trasportati al pronto soccorso. Sugli incidenti indaga l’Infortunistica della polizia municipale.