Il top della civiltà: sacchetti lanciati per aria a due passi da Casa Cultura

Monreale, 18 settembre 2018 – L’inciviltà avrà un limite? Ormai se lo stanno chiedono in tanti. Quando sembra che si è già visto abbastanza ecco che invece c’è sempre qualcuno che riesce ancora a sorprendere.

A due passi da Casa Cultura Santa Caterina in via Sant’Anna lasciare i rifiuti davanti al portone è ormai diventata una consuetudine, quindi nulla di nuovo in un quartiere dove la maggior parte dei residenti di differenziare non ne vuole sapere. Ma oggi oltre all’abbandono per strada spunta un sacchetto lanciato sul vano sopra l’ingresso.

Davanti all’ingresso sono stati depositati rifiuti di ogni genere, dai sacchetti agli scarti di verdura, quadri, secchi e cassette di cartone.