“Festa del Pane di Monreale”: monumenti, degustazioni e show cooking – Il programma

Monreale, 17 settembre 2018 – Il pane di Monreale, i prodotti da forno, show cooking, degustazioni e i monumenti aperti tra chiese e quartieri: a Monreale per le vie del centro torna la “Festa del Pane di Monreale” nei giorni di sabato 22 e domenica 23 settembre. Nei quartieri Ciambra e Bavera si organizzano attività che celebrano il cuore del commercio della cittadina monumentale insieme a momenti musicali e di intrattenimento che fanno da cornice a show cooking e degustazioni di prodotti agroalimentari siciliani di qualità, prodotti di nicchia e a filiera corta.

Con le attività commerciali aderenti al circuito dell’ACM sono stati convenzionati una serie di prodotti tipici da offrire al pubblico, creando così un percorso enogastronomico e culturale articolato per Monreale. Sarà possibile degustare i prodotti convenzionati con il festival al prezzo stabilito di 5 euro bibita inclusa. VEDI LA MAPPA DELLE VIE DEI SAPORI

SABATO 22 SETTEMBRE 2018

Apertura e Inaugurazione della Festa “ru Pani ri Murriali” – Monreale Bread Festival 2018 con la Via Dei Sapori in piazza Vittorio Emanuele II. Esposizione e vendita dei prodotti con degustazione e offerte enogastronomiche con il pane tipico di Monreale, prodotti da forno e caseari a filiera corta. Prezzo di vendita del pane assortito bibita inclusa 5 euro. La manifestazione nella giornata di sabato si concluderà alle ore 24, inoltre, dalle 18 attivo il servizio navetta dal parcheggio della Cirba fino in centro a Monreale.

Ore 10,00 Avvio della Collettiva d’Arte presso l’Antivilla di Monreale a cura dello Studio d’Arte “Io Creativo” di Marco Romano.

Ore 12,30 Show Cooking in piazza Vittorio Emanuele II a cura di aziende operanti nel settore della produzione di pasta fresca artigianale, mentre, l’intervento sarà curato dall’Azienda Pullarà di San Cipirello.

Ore 16-20 “Stucchi e Putti sulle tracce del barocco”. Un progetto di accompagnamento turistico presso la Chiesa Madonna dell’Orto di Monreale ad opera dei bambini dell’Istituto “Antonio Veneziano”. I ragazzi saranno coordinati dalla professoressa Romina Lo Piccolo. È possibile raggiungere la Chiesa seguendo le indicazioni di Google Maps.

Ore 17,00 Avvio intrattenimenti musicali per le vie del paese.

Ore 17,30-18,30 Appuntamento presso la Chiesa Madonna dell’Orto con gli spettacoli di musica barocca e classica. Intervengono: Ensamble Barocco Mediterraneo con Martina De Sensi, Carmelo Fallea, Federico Immesi, Giulio Falzone, Michele Li Puma;

Ore 19-20 Concerto al piano di musica classica con Sara e Chiara Grimaudo. È possibile raggiungere la Chiesa seguendo le indicazioni di Google Maps. Nell’intermezzo sarà possibile degustare torte fresche artigianali preparate dalle mamme dei bambini dell’Istituto Antonio Veneziano che svolgono il progetto “Stucchi e Putti”. I dolci saranno accompagnati con prodotti caseari caprini e marmellate in abinamento dolce/salato con prodotti da forno. La fornitura è curata dall’Azienda Agricola Casearia delle Scale di Rossella Calascibetta e dalla forneria Mammina del quartiere San Vito.

Ore 20,30-22 “Stucchi e Putti sulle tracce del barocco”. Progetto di accompagnamento turistico presso la Chiesa di San Castrense ad opera dei bambini dell’Istituto Antonio Veneziano coordinati da Romina Lo Piccolo.

Ore 21-22 Appuntamento presso la Chiesa di San Castrense con il Concerto del Coro Polifonico di Musica Sacra “Cantate Omnes”. È possibile raggiungere la Chiesa seguendo le indicazioni di Google Maps.

Ore 22,30 Intrattenimento musicale in Piazza Vittorio Emanuele II.

Ore 23,30 Appuntamento aperto alla cittadinanza con la “Tagghiarinata sotto le Absidi” in via Arcivescovado a Monreale. Sarà possibile degustare i tagghiarini (tagliatelle); pasta fresca fatta in casa cucinata e preparata alla monrealese con salsa di pomodoro fresco, ricotta salata e melanzane.

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018

Ore 10-21 Apertura domenicale della Festa “ru Pani ri Murriali” – Monreale Bread Festival 2018 con la Via Dei Sapori.

Ore 10 Avvio Estemporanea d’Arte per le vie di Monreale a cura dello Studio d’Arte “Io Creativo” di Marco Romano.

Ore 11,15 Dimostrazione di impasto e cottura a forno del pane di Monreale a cura del “Forno Litria” di Monreale nella Piazzetta antistante la Chiesa di Santa Maria Odigitria. Inoltre, ci sarà la preparazione e l’assaggio della ricotta fresca con il “sero” accompagnato con il pane duro di Monreale. La lavorazione sarà ad opera dell’Azienda Agricola Casearia delle Scale di Rossella Calascibetta. E’ possibile raggiungere Piazzetta Odigitria seguendo le indicazioni di Google Maps.

Ore 11,45 Show Cooking di pizza con i grani antichi a cura della Pizzeria Campanella. La dimostrazione sarà curata da Salvo Campanella in partnership con il maestro pizzaiolo Francesco Bumbello della “Sicilian School of Pizza”, mentre, l’evento si terrà presso la Pizzeria Campanella in Piazza Vittorio Emanuele II.

Ore 16,00 Dialogando sul pane di Monreale. Incontro dibattito dal titolo “Raccontando il pane di Monreale” con la partecipazione del mastro fornaio Ciccio Tusa.

Ore 16-20,30 “Stucchi e Putti sulle tracce del barocco”. Progetto di accompagnamento turistico presso la Chiesa degli Agonizzanti ad opera dei bambini dell’Istituto Antonio Veneziano, coordinati dalla professoressa Romina Lo Piccolo.

Ore 16,30-17,30 “Cu mancia pani, crisci”. Racconti in siciliano a cura delle classi Quarte e Quinte della scuola primaria “Agnese Leto Borsellino” Plesso di Aquino dell’Istituto Antonio Veneziano. Durante l’evento, i bambini saranno coordinati dai professori Debora Saverino e Ignoffo Giovanni, e sarà svolto presso la Chiesa degli Agonizzanti in Piazza Guglielmo II a Monreale.

Ore 17,30-19,30 Appuntamento presso la Chiesa degli Agonizzanti in Piazza Guglielmo II a Monreale per lo spettacolo lirico e teatrale a cura dell’Associazione Sympathy Group. Le voci sono di Antonella Urso e Giusy Arini, mentre, al pianoforte ci sarà il maestro Giovanni Zappulla e alla chitarra Armando Tantino. Presenta: Loredana Insinsola. Lo spettacolo continua con Sicilianità. Teatralità sul tema in accompagnamento musicale. Tra gli interventi, Maria Sapienza e Mimmo La Mantia. E’ possibile raggiungere la Chiesa degli Agonizzanti seguendo le indicazioni di Google Maps.

Ore 19,30/20,30 Chiesa degli Agonizzanti, premiazione dei partecipanti vincitori del concorso di fotografia “Racconta Monreale” prima edizione 2018. Inoltre, la premiazione del Concorso di Pittura “Dipingi la Musica”, e per finire, la premiazione dell’Estemporanea d’Arte “Monreale Bread Festival in Arte”.