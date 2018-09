“Tutti a Scuola”, all’inaugurazione del nuovo anno scolastico all’Isola d’Elba presente il Pietro Novelli

Bloccato uno sfratto a Borgo Molara, si paventa un inverno difficile a Palermo

Monreale, 17 settembre 2018 - Il Fronte di lotta per la casa ha impedito l’ennesimo sfratto a Palermo. La famiglia in questione è una delle tantissime indigenti che vivono in un quartiere popolare, nello specifico Borgo Molara, e che quotidianamente fanno i conti con l’emergenza abitativa, in u..