Monreale, La Corte: “Comune assente, la SP 131 pulita da Palermo Energia, da me interpellata”

Monreale, 17 settembre 2018 – Hanno preso il via stamattina i lavori per la pulizia della strada provinciale 131 che versa da quasi 4 anni in uno stato di abbandono.

A darne notizia il consigliere comunale Giuseppe La Corte: “Il problema era stato da me evidenziato in consiglio comunale ben 3 anni fa ma non aveva ricevuto attenzione alcuna dall’amministrazione Capizzi aggravandosi così notevolmente. La giunta Di Matteo aveva ottenuto la presenza di un cantoniere fisso presso le strade provinciali per assicurarne la manutenzione e la fruibilità dato che si tratta di strade che vengono percorse quotidianamente da moltissime persone. La strada è invasa da rovi, canne, erba, rifiuti che sono diventati così folti da renderne difficoltoso il transito; ho allora chiesto un incontro con il Dottor Tomasello che è l’amministratore unico della Palermo Energia sottoponendogli il problema. Dopo ciò è stato effettuato un sopralluogo dal coordinatore dei cantonieri sig. Covais il quale ha subito evidenziato lo stato di abbandonato della strada provinciale 131 al Dottor Tomasello che si è subito attivato per dare inizio ai lavori.

Ringrazio sentitamente il Dottor Tomasello per la celerità dell’intervento e per la sensibilità manifestata nei confronti del problema e nei confronti dei residenti. Altrettanto non posso dire dell’amministrazione comunale che pur sapendo lo stato di criticità in cui versano le strade provinciali in questi anni non si è prodigata quasi per niente”.