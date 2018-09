Il Palermo si impone sul Foggia. È 2 a 1

Foggia, 17 settembre 2018 – Il Palermo dopo i due pareggi contro salernitana e cremonese cerca la prima vittoria contro il Foggia, e schiera Brignoli in porta, in difesa Rajkovic, Bellusci e il giovane del vivaio rosanero Pirrello. A destra Salvi e sinistra Hass, a centrocampo Jajalo, Mazzotta e sulla trequarti Falletti, Trajkosky e in attacco Puscas.

La gara è valevole per la terza giornata di campionato di serie B ,

Il Foggia aveva conquistato i primi tre punti proprio davanti al suo pubblico in casa ma ha perso contro il Crotone per 4 a zero. Il Palermo parte bene per i primi dieci minuti, subito dopo il Foggia trova la fiducia e crea i primi pericoli ai rosanero. Al 37° una punizione Battuta da Kragl spiazza Brignoli da trenta metri e si porta in vantaggio. Nel secondo tempo il Palermo riprende coraggio e ci pensa Salvi al 54° minuto di testa su assist di Trajkosky a rimettere la partita in parità.

I rosanero continuano a tenere le redini del gioco, il Foggia appare stanco e come un pugile all’angolo accusa il colpo del pareggio. Ed è ancora Trajkosky al 62° minuto su assist di Hass a fare partire un missile terra aria con una precisione chirurgica. Il portiere foggiano rimane in bambola.

Il Palermo mantiene il vantaggio gestendo la gara con autorevolezza. Brignoli salva due palle gol del Foggia.

Il Palermo visto nel secondo tempo può ambire alla lotta per la serie A. Significativo l’abbraccio sul secondo gol a Tedino, sinonimo di un attaccamento al tecnico in virtù di voci che lo vedono in contrapposizione alla squadra, considerando che la società ha sul libro paga anche Stellone.

Il Palermo, nonostante alcune partenze importanti, ha mantenuto un organico importante per la serie cadetta quindi rimane una delle maggiori pretendenti per la massima serie.

Sabato alle 15 arriverà il Perugia di Nesta al Barbera e sarà un’altra bella battaglia. Speriamo che questa vittoria sia di buon auspicio per una pronta inversione di tendenza.