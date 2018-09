Attivo Bus navetta, collegherà Monreale centro a Palermo

Monreale, 17 settembre 2018 – Stamane il sindaco Piero Capizzi, l’assessore alla Polizia Municipale Mimmo Gelsomino, il comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli, il presidente dell’Associazione Commercianti Monreale Filippo Tusa insieme ad un loro delegazione, hanno inaugurato il nuovo percorso della bus navetta nato a seguito di un accordo tra Comune di Monreale, Associazione Commercianti Monreale e Autolinee Giordano. Il costo del biglietto concordato tra Comune, Associazione Commercianti e ditta Autolinee Giordano sarà di un euro e verrà rimborsato negli esercizi commerciali che aderiscono alla iniziativa per una spesa minima di 10 euro. L’elenco delle attività commerciali sarà reso pubblico entro dopodomani.

L’assessore Mimmo Gelsomino ha espresso il suo compiacimento per la realizzazione di questo servizio reso possibile grazie all’impegno del Comando di Polizia Municipale e dei commercianti monrealesi. Per il sindaco Piero Capizzi l’istituzione della navetta ha l’obiettivo di snellire il traffico veicolare per rendere la città più vivibile e più accogliente per turisti e cittadini. “Questo percorso – ha dichiarato Capizzi- condiviso con l’associazione commercianti serve anche a venire incontro alle esigenze commerciali, turistiche ma nello stesso tempo a valorizzare il territorio, facilitando gli spostamenti dal centro storico alla periferia e a creando un diretto e veloce collegamento tra Palermo e Monreale”.

Il percorso parte dal capolinea di piazzale Florio e prosegue per: Circonvallazione, via Aldo Miro, via della Repubblica, via Archimede piazza Canale (sosta di 5 minuti), Via Venero, via della Repubblica via Principe di Palagonia, via Biagio Giordano, piazzale Florio , circonvallazione direzione Palermo ,strada panoramica, via Palermo, ,piazza Vittorio Emanuele, via Benedetto D’acquisto (sosta davanti la Sala della Pace) panoramica, Circonvallazione ritorno al capolinea di piazza Ignazio Florio.

Le attività commerciali che vogliono aderire alla iniziativa potranno inviare la loro richiesta al numero Whatsapp 3533105098.