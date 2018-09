“Abasciù”, uno spettacolo di beneficenza al Teatro Savio

Monreale, 16 settembre 2018 – L’associazione RICRE.AS.S.Poste ente che fin dalla sua costituzione persegue finalità sociali, culturali, artistiche e sportive al fine di ottenere una migliore qualità della vita, organizza uno spettacolo benefico giorno 22 settembre alle ore 21:30 presso il “Teatro Savio” in via Evangelista Di Blasi.

Lo spettacolo dal titolo “Abasciù” di Anna Mauro vedrà la partecipazione di: Agostina Somma, Gaspare Sanzo, Rosalba Bologna e Giovanna Carrozza.

L’ingresso è esclusivamente su invito che può essere ritirato presso la stessa sede dell’Associazione in via Ugo La Malfa 9127a a Palermo oppure a Monreale presso l’agenzia di viaggi “Casamento Travel” in via prestituccio 3b.

È gradita un’offerta libera all’atto del ritiro dell’invito: l’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto la stessa sera dello spettacolo in beneficenza alla “Giacomo Cusmano”, casa di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà con sede a Monreale.