Piazzetta Bagnasco via l’asfalto che aveva fatto infuriare i passanti

“Non si può credere in Dio e essere mafiosi”. A Palermo contro la mafia c’è Papa Francesco

Cronaca

A Palermo contro la mafia c'è Papa Francesco. A Palermo le parole nette e forti contro la mafia le pronuncia solo Papa Francesco. Il pontefice ha ricordato a tutti che non si può stare con un piede in due scarpe: o con il bene (contro la mafia) o con il male (con la mafia). Non c'è una terza via...