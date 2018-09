Il fiorista monrealese Salvatore Sciortino a lavoro per Papa Francesco

Monreale, 15 settembre 2018 – Anche il fiorista monrealese Salvatore Sciortino ha contribuito ad abbellire il palco su cui salirà Papa Francesco oggi a Palermo. Sciortino ha collaborato insieme ad altri 18 professionisti associati ad Assofioristi-Confesercenti Sicilia.

Il bianco delle ortensie bianche, l’azzurro del gelsomino azzurro e il giallo delle gerbere saranno i colori dei fiori che abbelliranno il palco di piazza Castelnuovo dove Papa Bergoglio incontrerà i giovani per circa mezz’ora.

Sciortino, che a Monreale è titolare della Fioreria Dante, già dalle 4 del mattino si trova a Piazza Castelnuovo per ultimare gli addobbi floreali per il Pontefice che aveva già incontrato in passato in Vaticano assieme alla propria famiglia nel corso di una udienza nelle stanza della Santa Sede.