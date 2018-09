In via Maqueda un materasso sporco di sangue aspetta di essere prelevato

Palermo, 14 settembre 2018- Del clochard ferito lunedì notte non si hanno più notizie, nessuno ha visto e sentito nulla. Di lui rimane il suo materasso sporco di sangue ricomparso al centro di via Maqueda, la zona è stata transennata in attesa della rimozione. Nel frattempo passanti e turisti si chiedono se lo spettacolo di poco gradimento faccia parte della scena di un film dove è stato consumato un crimine, uno dei tanti set delle fiction che ormai si girano per le vie di Palermo. Purtroppo no, è la triste storia di un barbone ferito gravemente e scomparso chissà in quali condizioni, tutto a due passi da una delle zone più sorvegliate della città. Leggi qui

Il senzatetto si era stabilito dentro il lacerto fenicio ai piedi di San Cataldo, nel posto aveva creato il suo giaciglio, prima di essere ferito e di scappare. Diverse sono le segnalazioni fatte alle istituzioni e alle forze dell’ordine ma dell’uomo si sono perse le tracce. Di lui si sa soltanto che è scuro, porta la barba lunga, è molto schivo ed è mediorientale.

Dopo diverse segnalazioni da parte dell’Associazione Comitati Civici di Palermo, il sito archeologico è stato ripulito, da erbacce e sporcizia, martedì mattina da un operaio della Reset. Mentre rimangono macchiati di sangue i muri, dei lavori se ne doveva occupare la Rap.