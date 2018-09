Fiori per Papa Francesco, un monrealese e un parchitano addobberanno il palco

Monreale, 14 settembre 2018 – Sabato prossimo Papa Francesco, celebrerà la santa messa al Foro Italico alla presenza di 80.000 fedeli, che lì si raduneranno provenienti da tutta la Sicilia. Per questa occasione l’Associazione dei fioristi della provincia di Palermo ha deciso di addobbare il palco, omaggiato anche da loro dove verrà svolta la funzione, con 6.000 fiori di “Anastasia”, di colore giallo e bianco che sono i colori dello Stato del Vaticano.

Non potevano mancare i fioristi della provincia che hanno fatto a gara per candidarsi, tra cui il parchitano Fabio Portici ed il monrealese Tony Cammarata di Medinilla Flowers. Cammarata non è nuovo a queste iniziative, oltre ad aver partecipato con successo ad un corso internazionale di fioristi nel mese di marzo di quest’anno, ha curato, partecipato, predisposto ed organizzato, unitamente all’associazione Commercianti di Monreale la nota e riuscitissima Infiorata Monrealese nei mesi scorsi che ha riscosso anche fuori dai confini della nostra cittadina un grandissimo successo di pubblico.

Adesso ci riprova anche a Palermo. Non possiamo che augurargli lo stesso successo e ringraziarlo per portare sempre in alto il nome della nostra Monreale.