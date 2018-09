Dissesto finanziario, prorogati i termini all’ammissione alla massa passiva

Monreale, 14 settembre 2018 – La commissione straordinaria di liquidazione composta dal presidente Antonino Oddo viceprefetto e dai componenti Michele Giusti e Vincenzo Albanese alla presenza della segretaria generale del comune di Monreale Domenica Ficano, oggi si è riunita nella sede di Villa Savoia ed ha prorogato di trenta giorni, il termine ultimo di un precedente avviso per favorire la più ampia partecipazione, da parte dei soggetti legittimati, alla procedura di rilevazione della massa passiva.

Gli interessati avranno tempo quindi fino al 15 ottobre 2018, per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva. L’avviso sarà pubblicato all’albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Monreale, www.comune.monreale.pa.it Chiunque ritenga di averne diritto e non avesse ancora provveduto a presentare istanza entro le ore 12 del giorno 15 ottobre 2018, mediante consegna del plico direttamente al protocollo del Comune in orari d’ufficio, ovvero a mezzo raccomandata al seguente indirizzo “Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Monreale – Piazza Vittorio Emanuele, n.8 90046 MONREALE” ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo osl.monreale@pec.it apposita istanza di ammissione alla massa passiva, in carta libera, contenente: le proprie generalità o la ragione sociale, indirizzo/sede ed eventuale casella di posta elettronica certificata (P.E.C.);ragione ed importo del credito vantato al 31.12.2017 nei confronti del Comune di Monreale; indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito;idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente;eventuali cause di prelazione; eventuali atti interruttivi della prescrizione Il Fac-simile dell’istanza è scaricabile dal sito internet www.comune.monreale.pa.it o disponibile all’Ufficio protocollo del Comune.