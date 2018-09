“UNA P INFINITA”. Sul palco, dinanzi Papa Francesco, lo spettacolo dell’attore monrealese Ninni Motisi (All’interno il testo)

Palermo, 13 settembre 2018 – “Grande emozione! Il mio monologo “UNA P INFINITA” dedicato a Don Pino Puglisi lo reciterò a piazza Politeama in occasione della visita del Papa…con me l’attore Salvo Lupo e la bravissima coreografa Loredana Carollo”. Ninni Motisi, attore teatrale monrealese, è visibilmente emozionato nell’annunciare di essere stato scelto per partecipare alla manifestazione che accompagnerà la visita del Santo Padre a Palermo il prossimo sabato.

“Reciterò – ci racconta Motisi – un brano scritto da me già proposto all’interno della Cattedrale di Palermo in occasione del 150° dell’azione cattolica (davanti all’Arcivescovo Lorefice visibilmente commosso) e ripetuto a “Sicilia sotto le stelle” in occasione dell’anniversario di Borsellino a Bagheria”.

Il titolo del brano è “una P infinita”: “Ho preso spunto dal mio reale incontro con Padre Pino. Mi fu presentato come 3 P, ma lui corresse dicendo che era 4 P, perché era anche parroco e quindi Padre Pino Puglisi Parroco”.

Ninni sul palco non sarà da solo. “Reciterò coadiuvato dall’attore Salvo Lupo, ed a seguire ci sarà una coreografia creata da Loredana Carollo con il gruppo danza My Space”.

Di seguito il brano.

UNA “P” INFINITA (BREVE PERFORMANCE TEATRALE DEDICATA A PADRE PINO PUGLISI)

1° ATTORE CON LEGGÌO

1° ATTORE: – Buona sera! Mi chiamu Giuseppe, chistu è u nomu ca mi misi me patri Carmelu “u’ scarparu”

Ma a me casa mi chiamanu Pinu e puru vuatri mi putiti chiamari Pinu…tantu siti tutti figghi mia!

Se…picchì iu sugnu un parrinu …iu sugnu Padre Pino Puglisi…allura mi putiti chiamari 3P …anzi

no…4 P picchì iu sugnu Padre Pino Puglisi Parroco, picchì iu sugnu puru parroco, parroco di Brancaccio, burgata dunni nascivu!

Scusati si vi parru accussì, ‘n dialettu, ma iu sugnu palermitanu…oh Palermitanu! Allura mi putiti Chiamari 5P: Padre Pino Puglisi Parroco Palermitano…e palermitanu ‘u dicu cu’ orgoglio perchè io amo questa città puru si mi fa fari assai bili …assai!

“Città dai mille volti” dicinu!!! ‘Nca certu, ‘na città nun né ca po’ aviri ‘na facci sula! Va sinnò nun fussi ‘na città, fussi un cristianu!

Pure un gregge di pecore…parinu tutti i stissi ma…ognunu è diversa dall’altra, ognuna cu lu so’ carattiri, siddu nun fussi pi lu pasturi che le indirizza che le protegge ..ognuna pigghiassi la so’ direzione e chissà chi fini facissiru!!!

Ecco!!! Io voglio essere il pastore dei palermitani…pasturi puru cu a P!!!!! Allura iu sugnu Padre Pino Puglisi Parroco Palermitano Pastore…Pastore che vuole portare le sue pecorelle verso un mondo di legalità e di pace attraverso la preghiera e la parola di Dio…Preghiera …Parola…oh n’autri du’ P ahhaha! Allura iu sugnu Padre Pino Puglisi Parroco Palermitano Pastore, armato di Preghiera e della Parola di Dio…7P!!!

Forsi mi ste’ allargannu assai!!!! Ma unni aiu a jri? Sugnu siccu, siccu e nicu, nicu .. ca si arriva un corpu di ventu volu e chissà unni va finisciu!!!

E’ mugghiu ca mi pigghiu sulu pochi pecuri! Chiddi chiù debuli…chiddi chiù poviri!!! Se ! picchì sunnu chiddi chiù poviri chi hannu bisognu du pasturi, picchì è tra li puvireddi ca lu malvagiu trova la manovalanza pì li so’ malaffari…su..li chiù poviri ca ponnu perdiri la strata e iu vogghiu essiri:

Padre Pino Puglisi Parroco Palermitano armatu di Preghiera e Parola di Dio Pasturi di li Puvireddi.

Và..in poche parole …vogghiu fari u parrinu….u parrinu!

E dicitimi ‘na cosa…staiu facennu qualchi cosa di mali? Mah! Eppuru c’è gente che ce l’ha con me!!! …e vabbè …questo è il prezzo da pagare nel seguire le orme del Cristo e quindi sono felice così! Più vedo similitudini tra la mia vita e quella di Cristo e più so che sto facendo la cosa giusta e come Cristo non si è fermato davanti la croce neanch’io mi fermerò davanti a niente!!!!

(SI GIRA DANDO LE SPALLE AL PUBBLICO E NEL FRATTEMPO ENTRA IL 2°ATTORE)

2° ATTORE: – Padre Pino, sugnu ca’ pì lei…

1° ATTORE: (girandosi) Me lo aspettavo!!…E infatti mi sarbavu l’ultima P pi tia …la chiù importanti, chidda ca comu na freccia attraversa tutti i P e spezza li catini dù mali! E’ la P del Perdono !!!

Però, figghiu miu, funziona cu una P ca è dintra di tia ca è la P del pentimento!

Pentiti figghiu miu e riceverai il perdono dal Padre! (si gira nuovamente dando le spalle al pubblico)

2°ATTORE:- Padre Pino cù sò granni cori mi ha perdonato! Io mi pento ma non merito nessun perdono!

Merito di essere rinnegato anche dai miei figli per i quali non sono stato di buon esempio…voglio che i miei figli e i figli di questa città alzino la testa, rompano le catene e seguano la strada di…Padre…

1° ATTORE: (girandosi) Pino…

2° ATTORE: Puglisi…

1° ATTORE: Parroco

2° ATTORE: Palermitano

1° ATTORE: Pastore

2° ATTORE: Preghiera

1° ATTORE: Parola di Dio

2° ATTORE: Povertà

1° ATTORE: Perdono