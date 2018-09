Torna il grande caos in viale Regione Siciliana. I lavori di manutenzione dei viadotti bloccano il traffico

Ancora disagi e caos in viale Regione Siciliana. I lavori nei pressi dello svincolo Brasa che porta in via Ernesto Basile hanno paralizzato il traffico fino a viale Lazio in uscita dal capoluogo.

Gli operai delle società partecipate stanno effettuando dei lavori di consolidamento e manutenzione del viadotto. È stata perciò ristretta la carreggiata centrale direzione Catania.

Per alcune settimane il traffico è andato in tilt sia in direzione Trapani, a Palermo. Anche in questo caso gli hanno effettuato lavori di consolidamento sulla parte inferiore della struttura del cavalcavia di corso Calatafimi.

Senza dimenticare il grande caos per i primi lavori su Ponte Corloene con il traffico bloccato per giorni in entrata e in uscita.