“La commemorazione, un passaggio di testimone da chi ha fatto il proprio dovere a chi continuerà a farlo per rendere questi sacrifici un viatico per il futuro”

Palermo, 29 giugno 2018 – Si è tenuta questa mattina in via Pipitone Federico la commemorazione per ricordare il 35° anniversario della strage in cui persero la vita il Giudice Rocco CHINNICI, i Carabinieri di scorta, Maresciallo Ordinario Mario TRAPASSI e Appuntato Scelto Salvatore BARTOLOTTA, e il portiere dello stabile Stefano LI SACCHI. Presenti il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, il Prefetto di Palermo, la dott.ssa Antonella De Miro, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, i familiari delle vittime e numerose autorità civili e militari.

Alle 10,00 è stata celebrata la Santa Messa nella chiesa di San Giacomo dei Militari ubicata all’interno della Caserma “C. A. Dalla Chiesa”, sede del Comando Legione Carabinieri Sicilia.

Dopo gli interventi dell’Avv. Giovanni Chinnici, della dott.ssa Anna Maria Palma Guarnier, del dott. Matteo Frasca e della dott.ssa Caterina Chinnici, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha affettuosamente e calorosamente salutato i familiari delle vittime presenti. “I due Carabinieri, vittime della strage di via Pipitone sono stati accomunati dalla coerenza con la scelta fatta quando avevano 20 anni, che poi hanno portato avanti scegliendo di fare i Carabinieri, e dalla consapevolezza dei doveri derivanti da tale scelta”. “Commemorazione significa comunicare questa memoria e questo ricordo, perché il ricordo possa essere come il testimone che si usa nelle staffette, dove ha senso solo se non cade e viene afferrato da altri che continuano la corsa. Il senso della commemorazione è proprio il senso del passaggio di questo testimone, da chi ha fatto il proprio dovere a chi continuerà a farlo per rendere questi sacrifici un viatico per il futuro”. Ha concluso con la frase: “l’uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa”.

La cerimonia si è conclusa con il concerto tenuto da giovani musicisti del conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo.

Alle ore 17:30, a Misilmeri, in Piazza Rocco Chinnici, sarà deposta una corona d’alloro al cippo commemorativo.

Nel comune di Partanna (Tp):

