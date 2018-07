Gli alleati arrivano a Monreale. La sfilata dei mezzi della II Guerra Mondiale FOTO & VIDEO

Monreale, 5 luglio 2018 – Il cimitero di San Martino delle Scale chiude un’altra volta. Fino a questo pomeriggio dentro al piccolo camposanto della frazione hanno lavorato i carabinieri coadiuvati dal reparto sub-alpino-fluviale dei vigili del fuoco. In particolare militari e i pompieri si so..

Classifica Censis, Unipa al 7° posto. Peggiora il suo punteggio

Cronaca

Anche quest'anno il Censis pubblica le classifiche delle università italiane, suddivise in categorie omogenee per dimensioni e valutate in base ai servizi, le strutture, le borse di studio offerti agli studenti, ma anche sulla comunicazione e l'internazionalizzazione. Per il nono anno consecutivo B..