La rosa è pronta. Nasce l’Atletico Monreale Calcio a 5

Palermo, 3 luglio 2018 - Nella giornata di ieri, i carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la locale Procura della Repubblica in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Palermo Piazza Verdi, hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Giudice per..

Incidente tra via Altofonte e via Bachelet. Un uomo ferito

Palermo, 3 luglio 2018 - Incidente stradale intorno alle ore 8 di questa mattina tra via Altofonte e via Bachelet a Palermo. Le cause dell'incidente che hanno fatto perdere il controllo della scooter ad uomo di circa 60 anni sono in fase di accertamento da parte della polizia municipale. Sul post..