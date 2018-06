Meteo, arriva l’autunno. Mettete da parte l’abbigliamento estivo

Monreale, 24 giugno 2018 – Cosa succederà ad inizio prossima settimana?La stabilità sta per lasciarci. Intanto la mattinata di domani trascorrerà tutto sommato tranquilla ma da pomeriggio le prime nubi annunciano il cambio del tempo. Le precipitazioni, probabilmente temporalesche, inizieranno già dal primo pomeriggio. I venti inizieranno a soffiare da grecale con le temperature che saranno in rapida discesa. Tra lunedì e martedì avremo il picco del freddo ( per il periodo). Atmosfera autunnale con nebbie sulle alture. Il tutto evolverà nelle prime ore di mercoledì. In attesa poi della ondata africana i cui particolari saranno oggetto di editoriale. Quindi, signori e signore si entra in autunno.

In tanti hanno voglia e necessità di avere tempo stabile. Noi purtroppo dobbiamo invece notiziare su un nuovo guasto del tempo. A partire da domenica sera la disposizione dell’anticiclone farà sì che un nucleo perturbato, con alimentazione a tutte le quote di origine orientale (questo è un fattore importante perché avrà il compito di fornire energia sussidiaria per la instabilità della colonna d’aria) andrà a lambire per almeno due giorni la Sicilia.

Il risultato sarà un netto crollo delle temperature e la quasi certezza di piogge con probabili temporali. Non si tratterà di fenomeni termoconvettivi (per capirci quello che è successo in questi ultimi tre giorni) ma di una vera e propria perturbazione organizzata. Gli effetti maggiori li avranno i siciliani orientali, ma noi avremo la nostra parte.

Previsioni a cura di Agrimeteo Corleone